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Windows 10 оригинальные образы

Оригинальный образ Windows 10 - это iso образ сделанный на точной копии DVD диска от Microsoft с самой актуальной в плане обновлений безопасности Windows 10 x64 или x86. В эти образы ничего не добавлено в отличии от авторских сборок и ничего не урезано в отличии от live или pe версий, скачать бесплатно оригинальную версию Windows 10 64 бит торрент в том виде в каком покупают диск лицензию можно с нашего сайта. Для полноценного функционала вам обязательно нужен будет ключ активации Windows 10 чистого образа. Если вы используете виндовс 10 в коммерческих целях, то вам скорей всего придётся купить лицензию у Била Гейтса. Если вы используете винду десятку в развлекательных или ознакомительных целях, то у нас можно скачать бесплатный активатор для Windows 10 32 bit, он также активирует и windows 64 bit оригинальную версию. Естественно после установки Windows 10 любой разрядности, вам понадобятся и драйвера на Windows10. С этой задачей лучше всех справится онлайн установщик драйверов Windows 10 скачать торрент. Всё в одном месте и протестировано на совместимость.

windowsobraz.com - это личная коллекция Windows 10 оригинальные образы x64 и 32 bit скачать торрент. Все образы стабильно обновляются.

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